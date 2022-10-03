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عربي ودولي

الجزائر: تهيئة الظروف كافة لإنجاح القمة العربية المقبلة

أرشيفية
4 أكتوبر 2022 01:31

الجزائر (الاتحاد)

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أكد رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبدالرحمن، أمس، أن بلاده هيأت الظروف اللازمة كافة من أجل إنجاح القمة العربية التي ستعقد في الأول والثاني من نوفمبر المقبل، وتسعى من خلالها لإعادة بناء العمل العربي المشترك. 
وذكر ابن عبدالرحمن، خلال عرضه بيان السياسة العامة للحكومة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) في الفصل المتعلق بالسياسة الخارجية، أن «القمة العربية في الجزائر ستكرس ترسيخ القيم المشتركة والتضامن العربي».
ولفت إلى أن «أولويات العمل الدبلوماسي للحكومة للسنوات القادمة يتمحور حول الدفاع عن مصالح الأمة والمساهمة في الأمن والاستقرار الإقليميين، وتعزيز العلاقات مع إفريقيا والعالم العربي وتطوير الشراكة وتعزيز السلم في العالم، بالإضافة إلى إعادة نشر الدبلوماسية الاقتصادية في خدمة التنمية». 
وأشار رئيس الوزراء الجزائري إلى أن جهود حكومته تركزت على تعزيز العلاقات مع أفريقيا والعالم العربي من خلال دعم المساهمة في تجسيد المبادرات الأفريقية كاتفاقية «منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية» ومشاريع البنى التحتية الأفريقية المشتركة على غرار الطريق العابر للصحراء.

الجزائر
القمة العربية
القمة العربية المقبلة
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