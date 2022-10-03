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مطالبات لـ«الرئاسي الليبي» باستكمال مشروع المصالحة

مطالبات لـ«الرئاسي الليبي» باستكمال مشروع المصالحة
4 أكتوبر 2022 01:27

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

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طالبت قبيلة «المقارحة» في ليبيا والتي تمثل الثقل الأكبر من أنصار نظام معمر القذافي الذي أطيح به في عام 2011، من المجلس الرئاسي الليبي باستكمال طريق المصالحة الوطنية وإطلاق سراح المعتقلين من أبناء القبيلة.
وأعلن أعيان ووجهاء قبيلة «المقارحة» خلال لقاء جمعهم مع نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني، أمس، «دعمهم جهود المجلس الرئاسي التي تهدف لإنجاح مشروع المصالحة الوطنية لتحقيق الاستقرار على كامل التراب الليبي، وتمهيد الطريق لإجراء الاستحقاق الانتخابي الذي يتطلع له الشعب الليبي».
ونقل بيان صادر عن المجلس الرئاسي، إشادة وفد الوجهاء والأعيان بدور المجلس لمساهمته في الإفراج عن عدد من السجناء الصادرة في حقهم أحكام قضائية بالتنسيق مع وزارة العدل.
وطالب أعيان «المقارحة» من المجلس الرئاسي «الاستمرار في هذه المبادرة التي تساهم في نجاح مشروع المصالحة الذي يهدف إلى لم شمل الليبيين».

المجلس الرئاسي الليبي
ليبيا
الأزمة الليبية
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