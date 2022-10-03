الإمارات تطالب بتمويل أممي لـ«صندوق بناء السلام»

نيويورك (الاتحاد)

طالبت دولة الإمارات العربية المتحدة الأمم المتحدة بتمويل «صندوق بناء السلام» لتمكينه من الاضطلاع بدوره والاستجابة للتحديات العالمية، مشيرةً إلى اهتمامها الخاص بالشباب لدورهم الهام وشغفهم كـ«قادة مستقبل» في إيجاد حلول مستدامة للتحديات العالمية الراهنة.

وأشارت الإمارات في بيان ألقته إيمان المبارك خلال مشاركتها باجتماع اللجنة الخامسة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن تنظيم الأعمال، إلى أهمية توفير التمويل لمنظمات الأمم المتحدة لتأمين قدرتها على الاستجابة للتحديات والاضطلاع بدورها والوفاء بمسؤوليتها.

وقالت: «أمامنا في الجزء الرئيسي لهذه الدورة العديد من المواضيع ذات الأولوية، وفي مقدمتها الميزانية المقترحة لعام 2023، حيث ستكون مناقشاتنا وقراراتنا حاسمة في تحديد قدرة المنظمة على الاستجابة للتحديات العالمية، ويتوجب علينا تخصيص الموارد اللازمة لتتمكن المنظمة من الاضطلاع بدورها والوفاء بمسؤوليتها».

وأضافت: «نرى أهمية توفير التمويل الكافي والمستدام والقابل للتنبؤ لصندوق بناء السلام لكونه أداة هامة وفعّالة للاستجابة للأزمات الناشئة، حيث، وبالرغم من أن اللجنة لم تتمكن من التوصل إلى توافق بشأن تمويل صندوق بناء السلام في الجلسة المستأنفة الثانية للدورة الـ76، إلا أننا نتطلع إلى الانخراط في المفاوضات بشكل بنّاء للتوصل إلى توافق بشأن هذا التمويل الهام».

وأكدت إيمان المبارك على أهمية توفير التمويل اللازم للبعثات السياسية الخاصة، لكي تتمكن من تنفيذ ولايتها على أكمل وجه، منوهةً إلى أنها أداة هامة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين.

وأردفت في البيان: «نتطلع كذلك إلى المناقشات التي ستُجرى حول تمويل مكتب الأمم المتحدة للشباب، لاسيما وأن بلادي تولي اهتماما خاصا للشباب، وذلك لدورهم الهام وشغفهم كقادة مستقبل في إيجاد حلول مستدامة للتحديات العالمية الراهنة».

وفي ختام البيان، أكدت المبارك أهمية إصدار التقارير في الوقت المناسب لتمكين الدول الأعضاء من الحصول على وقت كافٍ لمناقشة مشاريع القرارات ذات الصلة.

كما عبرت عن تطلع الإمارات للمشاركة الإيجابية والبناءة في مناقشات هذه الدورة، الأمر الذي يتطلب العمل بشكل منسق ومشترك ومرن للوصول لتوافق، بوصفه النهج الأساسي لعمل اللجنة.