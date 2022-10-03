قتلى وجرحى بهجوم إرهابي في الكونجو

كينشاسا (وكالات)

لقي 14 مدنيّاً مصرعهم في هجوم جديد نفذته ميليشيا «تحالف القوى الديمقراطية» الإرهابية شمال شرق جمهورية الكونجو الديمقراطية.

وأفاد رئيس إحدى المنظمات الشبابية المحلية جاك أناياي باندينغاما، أن «مسلحين من تحالف القوى الديمقراطية دخلوا إلى منطقة تابعة لقبيلة بانيالي تشابي بإقليم إيتوري وقتلوا 14 شخصاً، وجرحوا شخصين وأحرقوا 36 منزلاً في القرية».

من جهته، أكد رئيس قبيلة بانيالي تشابي إتيان بابانيلو تشابي، أن الضحايا دفنوا في مقبرة جماعية، محذراً من أن هذا الهجوم يهدد عودة أبناء القبيلة.

مما يذكر أن «تحالف القوى الديمقراطية» الذي يزعم تنظيم «داعش» أنه أحد فروعه في أفريقيا الوسطى يعد من بين أعنف العصابات المسلحة الناشطة في المنطقة حيث اتُهمت الميليشيات بقتل آلاف المدنيين الكونجوليين وتنفيذ هجمات دامية في أوغندا المجاورة.