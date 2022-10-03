إغلاق المياه المحيطة بخطي «نورد ستريم» في بحر البلطيق
من موقع التسريب
4 أكتوبر 2022 00:55
أغلقت قوات خفر السواحل السويدية، الاثنين، المياه المحيطة بخطي أنابيب الغاز الروسي في بحر البلطيق، كجزء من التحقيقات الجارية للوقوف على أسباب التسرب. وطوقت قوات خفر السواحل السويدية منطقة تمتد لـ 5 أميال بحرية (حوالي 9 كيلومترات).
ويترتب على ذلك الإغلاق، حظر عبور السفن أو الرسو أو الغوص والصيد في تلك المنطقة. وقال النائب العام السويدي ماتس ليونجكفيست «كان إجراء ضرورياً من أجل التحقيق في التخريب المشتبه به لخطي - نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2 - لنقل الغاز اللذين يمتدان من روسيا إلى ألمانيا».
جدير بالذكر أن قوات خفر السواحل السويدية كانت قد قالت في وقت سابق من اليوم إنه مازال هناك تسرب غاز من الأنابيب المتضررة أسفل بحر البلطيق، وذلك على الرغم من التقارير التي أفادت بتوقف التسرب.
وجاء في بيان القوات أن أحد مصادر التسرب الأصغر حجماً، التي أثارت قلق الخبراء والنشطاء في مجال البيئة، خلال الأسبوع الماضي، أصبح أكبر، حيث توسع من قطر 15 متراً إلى 30 متراً.
وكان قد تم رصد أربعة مصادر تسرب في خطي أنابيب نورد ستريم 1 و2 اللذين ينقلان الغاز من روسيا إلى أوروبا، الأسبوع الماضي.