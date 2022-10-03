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«الشعبة الإماراتية» تبحث التطورات السياسية والأمنية في المنطقة

«الشعبة الإماراتية» تبحث التطورات السياسية والأمنية في المنطقة
4 أكتوبر 2022 01:26

القاهرة (الاتحاد)

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شارك وفد مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في البرلمان العربي في اجتماعات لجان البرلمان الدائمة، التي عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في مصر، للتحضير لأعمال الجلسة الأولى من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث والتي تعقد اليوم الثلاثاء.
وقال محمد أحمد اليماحي عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، إن اللجنة ناقشت عدداً من المواضيع الهامة الخاصة بالتطورات السياسية والأمنية في العالم العربي، وبحثت إعداد قانون استرشادي بشأن تقنين الاستخدامات المدنية للطائرات من دون طيار في العالم العربي، مؤكداً أهمية هذا الموضوع في ظل عدم وجود ضوابط وقواعد تقنن استخدام هذا النوع من الطائرات داخل العالم العربي.
وأوضح اليماحي أن اللجنة بحثت أيضاً المسودة الخاصة بتقرير الحالة السياسية في العالم العربي لعام 2021، إلى جانب إعداد استراتيجية عربية حول سبل تحقيق الأمن النووي في المنطقة العربية.
بدورها، قالت ناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب: إن اللجنة بحثت العديد من الأمور الهامة، وفي مقدمتها استعراض مشروع القانون الاسترشادي لحماية اللغة العربية، مؤكدة في هذا الإطار أهمية هذا القانون لحماية لغتنا العربية مما تتعرض له.
وأضافت أن اللجنة استعرضت مشروع قانون استرشادي عربي لمكافحة العنف ضد المرأة إلى جانب تقرير حول فعاليات إطلاق وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي الذي عقد في البحرين.
وأشارت الشرهان إلى أن اللجنة استعرضت مسودة تقرير الحالة الاجتماعية في العالم العربي، الذي يتناول بشكل أساسي تداعيات وآثار ما تعرضت له دول المنطقة خلال تفشي فيروس كورونا وكيفية مواجهة الآثار السلبية له على المستويات كافة.

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