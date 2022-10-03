أستراليا تستعيد عشرات النساء والأطفال من عائلات «الدواعش» في سوريا

سيدني (وكالات)

أكدت الحكومة الأسترالية أمس، أن أولويتها هي حماية رعاياها، وذلك في أعقاب تقارير عن عزمها إعادة عشرات النساء والأطفال من مخيمات تؤوي أفراداً من عائلات «دواعش» في شمال شرق سوريا.

وذكرت وسائل إعلام أسترالية، أن الحكومة قررت إعادة قرابة 20 امرأة و40 طفلاً من هذه المخيمات.

ولم يؤكد متحدث باسم وزيرة الداخلية كلير أونيل التقارير عن إعادة الرعايا الأستراليين، مكتفياً بالقول إن «الأولوية القصوى للحكومة هي حماية رعاياها ومصالح أستراليا، بناء على نصائح الأمن القومي».

وتقيم النساء والأطفال المعنيون في مخيمي «الهول وروج» اللذين تديرهما الإدارة الذاتية الكردية.