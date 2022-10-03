الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

الكاظمي: لغة التخوين طغت على الحوار الوطني في العراق

الكاظمي يلقي كلمة في الذكرى الخامسة لرحيل جلال طالباني (من المصدر)
4 أكتوبر 2022 01:29

هدى جاسم (بغداد)

أخبار ذات صلة
العراق: انتشال جثتي طفل ووالدته من أنقاض عمارة منهارة وسط بغداد
«سفين» توقع اتفاقية نقل وتخزين زيت الوقود

قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس: إن «لغة التخوين» طغت على الحوار في العراق، مؤكداً أن بناء الدولة يتطلب تقديم مصلحة البلاد على المصالح الحزبية والفئوية.
وشدد الكاظمي، في كلمة له بالذكرى الخامسة لرحيل رئيس العراق الأسبق جلال طالباني، على ضرورة العودة إلى الحوار الوطني لبناء المشتركات ووضع الحلول، لافتاً إلى أن مصلحة العراق تتطلب صياغة حل للأزمة السياسية وترسيخ العدالة.
وصرح رئيس الوزراء العراقي قائلاً: «لا خيار لنا إلا الحوار منعاً لإراقة دماء العراقيين».
وذكر الكاظمي أن «الحكومة ورثت اضطرابات وتوترات في العلاقات مع أربيل، وتحملت الكثير من الظروف الصعبة والاتهامات الباطلة».
وكان مصطفى الكاظمي، قد بحث في وقت سابق أمس، مع زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني في أربيل الاعتداءات المتكررة على أراضي العراق.
وأكد الجانبان، خلال لقائهما، ضرورة ألا يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات أو منطلقاً لأعمال تهدد دول الجوار.
واتفق الكاظمي وبارزاني على ضرورة إنجاز الحوار الوطني للخروج من الانسداد السياسي.
وأكدا دور الفعاليات السياسية والاجتماعية في خفض مستوى التوتر والابتعاد عن التحريض.
وفي سياق متصل، توقعت مصادر سياسية رفيعة في تصريحات لـ«الاتحاد» أن يتم عقد جلسة برلمانية قبل نهاية الشهر الحالي للتصويت على مرشح يتولى منصب رئاسة الجمهورية، مشيرةً إلى أن الجلسة لن تختلف عن سابقتها ضمن الإجراءات الأمنية المشددة.
وأكدت المصادر أن «قوى تحالف إدارة الدولة» الذي يضم «الإطار التنسيقي» والحزب الديمقراطي الكردستاني و«تحالف السيادة» والاتحاد الوطني الكردستاني وكتلة «بابليون» وبعض المستقلين يدرسون عقد جلسة برلمانية لانتخاب رئيس للجمهورية ليقوم الأخير بتكليف مرشح الإطار التنسيقي بتشكيل الحكومة.
وقالت المصادر: إن وفداً كردياً سيصل بغداد خلال أيام للتداول مع «الإطار التنسيقي» حول هذا الموضوع وما إذا كان سينجح دون موافقة «التيار الصدري»، خصوصاً وأن هناك توعد من قبل قوى ونشطاء مدنيين بالخروج بتظاهرات في الخامس والعشرين من الشهر الحالي.
واعتبر الخبير القانوني العراقي ومستشار محكمة التحكيم العربية في جامعة الدول العربية الدكتور عدنان الشريفي، أنه يمكن للبرلمان الاجتماع قريباً لانتخاب رئيس للجمهورية.
وقال الشريفي في تصريحات لـ«الاتحاد»: إن هناك استحالة لعقد جلسة برلمانية للتصويت على الحكومة إلا إذا تحقق أحد أمرين: «توقيع الاتفاق النووي الإيراني أو موافقة الإطار التنسيقي على تكليف الكاظمي بتشكيل حكومة جديدة».

رئيس الوزراء العراقي
الحكومة العراقية
الانتخابات العراقية
مصطفى الكاظمي
العراق
أزمة العراق السياسية
جلال طالباني
البرلمان العراقي
الجيش العراقي
آخر الأخبار
رشيد الخيون بصحيفة" الاتحاد" يتسلم جائزة الصحافة العربية عن فئة أفضل كاتب عامود صحافي
الإمارات
رشيد الخيون الكاتب بصحيفة" الاتحاد" يتسلم جائزة الصحافة العربية عن فئة أفضل كاتب عامود صحافي
اليوم 12:48
جانب من العاصمة طوكيو
عربي ودولي
حرب السفراء تستعر من جديد بين اليابان وروسيا
اليوم 17:04
«تحدي دبي للياقة» يفتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة السادسة
الرياضي
«تحدي دبي للياقة» يفتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة السادسة
اليوم 17:00
أحمد بن محمد يشهد تكرّيم الفائزين بـ«جائزة الإعلام العربي»
الإمارات
أحمد بن محمد يشهد تكرّيم الفائزين بـ«جائزة الإعلام العربي»
اليوم 16:59
من أوكرانيا (أرشيفية)
عربي ودولي
بروكسل تستدعي المبعوث الروسي
اليوم 16:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©