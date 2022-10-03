إحباط هجمات «حوثية» في تعز والضالع ومأرب

عدن (الاتحاد)

أحبط الجيش اليمني هجمات إرهابية شنتها ميليشيات الحوثي في محافظات تعز والضالع ومأرب بعد يوم واحد من إفشال الميليشيات جهود تمديد الهدنة الأممية.

وهاجمت الميليشيات الإرهابية بالمدفعية الثقيلة أمس، مواقع الجيش اليمني في شمال وغرب وشرق مدينة تعز، خلال محاولتها التسلل إليها.

وأفاد الناطق باسم محور تعز العقيد عبد الباسط البحر، بأن الميليشيات استهدفت بالمدفعية والأسلحة المتوسطة والثقيلة وقذائف الهاون مواقع الجيش في مواقع عدة وحاولت عقب ذلك التسلل إلى المواقع، خصوصاً أسفل «عصيفرة» ومواقع شرق المدينة وموقع الدفاع الجوي ومنطقة «ماتع» غرب المدينة، مضيفاً أن قوات الجيش تصدت للميليشيات وكبدتها خسائر كبيرة وأجبرتها على الفرار.

وفي الضالع، ساد هدوء تام، عقب اشتباكات عنيفة بين الجيش اليمني والميليشيات الإرهابية شمالي المحافظة.

وأشار مصدر عسكري إلى أن الاشتباكات اندلعت عقب هجوم شنته الميليشيات الإرهابية على جبهات الضالع، صاحبه قصف عنيف على مواقع الجيش بالأسلحة الثقيلة.

كما قال مصدر عسكري في الجيش اليمني، إن اشتباكات اندلعت في الجبهتين الغربية والجنوبية بمحافظة مأرب، بعد أن شن الحوثيون هجمات على مواقع الجيش اليمني.