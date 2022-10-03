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ليتوانيا تطرد القائم بالأعمال الروسي

علم ليتوانيا
4 أكتوبر 2022 00:18

أعلنت ليتوانيا الاثنين طرد القائم بالأعمال الروسي في فيلنيوس بسبب تصرفات وتصريحات «تتعارض مع وضعه الدبلوماسي». قالت وزارة الخارجية في بيان «أمام سيرغي ريابوكون خمسة أيام لمغادرة البلاد». في غياب السفير، الموجود في روسيا، والذي طلبت منه فيلنيوس في أبريل المغادرة، يعتبر سيرغي ريابوكون أعلى دبلوماسي روسي في ليتوانيا. قال نائب وزير الخارجية الليتواني مانتاس أدوميناس للصحافيين إن ريابوكون طُرد بسبب «تشويه ساخر للأحداث التاريخية» في تصريحات أدلى بها حول الهجوم السوفياتي على ليتوانيا في عام 1991، والذي أسفر عن مقتل 14 مدنيا وإصابة أكثر من 700 شخص.

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