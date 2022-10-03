غوتيريش يحذر من «فوضى مناخ قادمة»

"بذل المزيد" لمكافحة التغير المناخي ومساعدة الدول الفقيرة على مواجهته، تلك هي الدعوة التي صدرت فور بدء أعمال الاجتماع التحضيري، اليوم الاثنين، في كينشاسا تمهيدا لمؤتمر المناخ السنوي "كوب27" المقرر في نوفمبر في مصر.
وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خلال هذا الاجتماع الذي حضره وزراء البيئة من نحو ستين دولة واختصاصيون كبار، من أن العالم يخوض «صراع حياة أو موت» من أجل البقاء، حيث يترقب «فوضى مناخ قادمة»، واتهم الدول العشرين الأكثر ثراء في العالم بعدم القيام بما يكفي للحيلولة دون ارتفاع درجة حرارة الكوكب.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة، إن انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري آخذة في التزايد بشكل غير مسبوق، وأن الوقت قد حان «لتسوية على مستوى الكم» بين البلدان المتقدمة الغنية التي تسببت في معظم الغازات المسببة للاحتباس الحراري، والاقتصادات الناشئة التي غالبا ما تشعر بأسوأ آثار تلك الانبعاثات.
وستتناول المحادثات المواضيع التي تطرح عادة مثل التكيّف والتخفيف من حدة مفاعيل التغير المناخي والتمويل و"الخسائر والأضرار".
ومع انعقاد الاجتماع التمهيدي ومؤتمر المناخ في القارة الإفريقية، تم التركيز منذ المداخلات الأولى على وجوب أن تساعد الدول الصناعية والملوِّثة دول الجنوب على مكافحة التغير المناخي.