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إغلاق مفاعل نووي بلجيكي بعد مشكلات انخفاض الضغط

مفاعل نووي في بلجيكا
3 أكتوبر 2022 22:51

جرى إغلاق المفاعل النووي البلجيكي "تيهانج 3" وفصله عن شبكة الكهرباء اليوم الاثنين.
وذكرت وكالة الأنباء البلجيكية (بلجا) عن شركة "انجي" المسؤولة عن تشغيل المفاعل أن سبب الإغلاق هو انخفاض الضغط في أحد المولدات البخارية الثلاثة.
ومن المتوقع تشغيل المفاعل مجدداً يوم الأربعاء.
وقال متحدث باسم "انجي" لوكالة (بلجا)، إن المسألة ليس لها تأثير على سلامة المحطة أو الموظفين.
يذكر أن المفاعل تيهانج 3 يقع على بعد 60 كيلومتراً من الحدود الألمانية.
ويعد هذا المفاعل أحد مفاعلين ترغب الحكومة البلجيكية في استمرار تشغيلهما على الأقل حتى عام 2035 لضمان أمن الطاقة وسط حرب أوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة.
وكانت بلجيكا تعتزم في البداية التخلص من الطاقة النووية بحلول عام 2025.
وقد تم اكتشاف عيوب في المفاعلين في أكثر من مناسبة، مما دفع الحكومة الألمانية إلى توجيه دعوات متكررة لإغلاقهما.

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المصدر: وكالات
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