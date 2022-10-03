90 رئيس دولة يحضرون قمة المناخ في مصر

قال مسؤول مصري كبير، اليوم الاثنين، إن نحو 90 رئيس دولة أكدوا حضورهم مفاوضات المناخ «كوب27» في نوفمبر في مصر، حيث سيتحدثون في جلسات افتتاحية للمفاوضات عن قضايا تشمل التحول إلى الطاقة النظيفة والأمن الغذائي. وقال وائل أبو المجد الممثل الخاص لرئاسة كوب27 "تلقينا عدداً كبيراً من التأكيدات من حول العالم، أعتقد أن الإحصاء الأخير كان 90 رئيس دولة، لكن الأعداد تواصل التزايد". ومضى قائلاً "ما قررناه هو ألا يكون القسم الخاص برؤساء الدول لدينا مسألة جلسة علاقات عامة تقليدية فحسب، لكن خلافاً لذلك ستكون هناك ست موائد مستديرة... لرؤساء الدول لينخرطوا بالفعل في مناقشة حول القضية محل البحث". وانتقلت رئاسة محادثات الأمم المتحدة للمناخ إلى مصر من بريطانيا، وستستضيف المحادثات من السادس إلى الثامن عشر من نوفمبر في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر. وقال أبو المجد، إن الموضوعات التي سيناقشها الزعماء في جلسات الموائد المستديرة التي ستعقد في السابع والثامن من نوفمبر ستشمل تطوير الهيدروجين الأخضر، والأمن المائي والغذائي، وتحقيق تحول عادل للطاقة نحو الطاقة المتجددة، وقضية المجتمعات المعرضة لأخطار تغير المناخ. وتعكس الموضوعات بعض أولويات مصر بينما تحاول تعزيز مصالح الدول النامية بشكل أفضل وحاجتها إلى التمويل لتتأقلم مع آثار تغير المناخ. وقال أبو المجد "نؤمن بشدة بأننا نحتاج إلى كل الإرادة السياسية والزخم والتوجيه النابع من رؤساء الدول لدفع العملية قدماً إلى الأمام". وتعمل مصر على أن يتضمن جدول الأعمال الرسمي قضية "الخسائر والأضرار"، أي التعويضات للدول الأكثر عرضة لأخطار تغير المناخ والتي تعاني بالفعل تقلبات الطقس الحادة المرتبطة بالمناخ. وفي مفاوضات المناخ «كوب26» في جلاسجو في العام الماضي رفضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الدعوات لإقامة صندوق للتعويض عن مثل هذه الخسائر.