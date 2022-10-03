إطلاق سراح مدير محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا
جندي روسي يقف بجنب المحطة
3 أكتوبر 2022 21:44
أعلن رافائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الاثنين، عن إطلاق سراح إيجور موراتشوف المدير العام لمحطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا في جنوب شرق أوكرانيا. وقال جروسي في تغريدة على «تويتر»، إنه "تلقى تأكيداً" بأن موراتشوف "عاد إلى عائلته". ولم يذكر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية اسم روسيا على وجه التحديد، ولم يقدم أي تفاصيل عما حدث لموراتشوف. وسيطرت روسيا على محطة زابوريجيا في أوائل شهر مارس الماضي. ومنذ ذلك الحين، تسبب القصف المتكرر في المنطقة إلى وقوع أضرار بالبنية التحتية للطاقة، فضلاً عن إلحاق أضرار بالمباني في الموقع المترامي الأطراف. وتبادلت الأطراف المتنازعة إلقاء اللوم على بعضها البعض في تلك الهجمات. وحذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من مغبة أن تؤدي مخاطر القتال إلى وقوع كارثة نووية، ودعت إلى إنشاء "منطقة آمنة" حول المحطة التي لا تزال تدار بواسطة عدد من العمال الأوكرانيين.