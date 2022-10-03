الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

بدء محاكمة مجموعة من أنصار ترامب بتهمة «التحريض»

من اقتحام مبنى الكابيتول في واشنطن 2021
3 أكتوبر 2022 20:44

بدأت الاثنين محاكمة خمسة أعضاء في مجموعة يمينية متطرفة بينهم مؤسسها بـ«التحريض على الفتنة» لمشاركتهم في اقتحام مبنى الكابيتول في واشنطن عام 2021 عقب خسارة دونالد ترامب انتخابات الرئاسة.
وتتهم المحكمة الجندي السابق ستيوارت رودس مؤسس جماعة «أوث كيبرز» (حراس القسم) الذي خطط مع اتباعه لشن هجوم على الكابيتول بحمل السلاح ضد الولايات المتحدة لإبقاء ترامب في البيت الأبيض.
ويتوقع أن يلجأ محامو الجماعة إلى الدفع بأنهم اعتقدوا بأن ترامب سيفعّل «قانون التمرد» لعام 1807 ويفوضهم حماية البلاد.
وأثار هذا الادعاء توقعات بأن المحاكمة قد تكشف المزيد عن الصلات بين هجوم الكابيتول وأعضاء إدارة ترامب أو مستشاريه الشخصيين.
والأسبوع الماضي شكلت المحكمة هيئة محلفين بعد رفض القاضي أميت ميهتا طلب الدفاع بنقل المحاكمة خارج واشنطن خشية تحيز أبناء العاصمة ضد المتهمين بسبب أعمال العنف التي جرت في 6 يناير 2021.

 

أخبار ذات صلة
نهيان بن مبارك: الإمارات وأميركا ترتبطان بعلاقات استراتيجية راسخة
بلينكن يكشف عن تقارب مع كولومبيا
المصدر: وكالات
مبنى الكابيتول
أميركا
دونالد ترامب
ترامب
آخر الأخبار
رشيد الخيون بصحيفة" الاتحاد" يتسلم جائزة الصحافة العربية عن فئة أفضل كاتب عامود صحافي
الإمارات
رشيد الخيون الكاتب بصحيفة" الاتحاد" يتسلم جائزة الصحافة العربية عن فئة أفضل كاتب عامود صحافي
اليوم 12:48
جانب من العاصمة طوكيو
عربي ودولي
حرب السفراء تستعر من جديد بين اليابان وروسيا
اليوم 17:04
«تحدي دبي للياقة» يفتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة السادسة
الرياضي
«تحدي دبي للياقة» يفتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة السادسة
اليوم 17:00
أحمد بن محمد يشهد تكرّيم الفائزين بـ«جائزة الإعلام العربي»
الإمارات
أحمد بن محمد يشهد تكرّيم الفائزين بـ«جائزة الإعلام العربي»
اليوم 16:59
من أوكرانيا (أرشيفية)
عربي ودولي
بروكسل تستدعي المبعوث الروسي
اليوم 16:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©