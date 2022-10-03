بدء محاكمة مجموعة من أنصار ترامب بتهمة «التحريض»

بدأت الاثنين محاكمة خمسة أعضاء في مجموعة يمينية متطرفة بينهم مؤسسها بـ«التحريض على الفتنة» لمشاركتهم في اقتحام مبنى الكابيتول في واشنطن عام 2021 عقب خسارة دونالد ترامب انتخابات الرئاسة. وتتهم المحكمة الجندي السابق ستيوارت رودس مؤسس جماعة «أوث كيبرز» (حراس القسم) الذي خطط مع اتباعه لشن هجوم على الكابيتول بحمل السلاح ضد الولايات المتحدة لإبقاء ترامب في البيت الأبيض. ويتوقع أن يلجأ محامو الجماعة إلى الدفع بأنهم اعتقدوا بأن ترامب سيفعّل «قانون التمرد» لعام 1807 ويفوضهم حماية البلاد. وأثار هذا الادعاء توقعات بأن المحاكمة قد تكشف المزيد عن الصلات بين هجوم الكابيتول وأعضاء إدارة ترامب أو مستشاريه الشخصيين. والأسبوع الماضي شكلت المحكمة هيئة محلفين بعد رفض القاضي أميت ميهتا طلب الدفاع بنقل المحاكمة خارج واشنطن خشية تحيز أبناء العاصمة ضد المتهمين بسبب أعمال العنف التي جرت في 6 يناير 2021.