تفكيك خلية إرهابية في كركوك

أعلنت قوات الأمن العراقية، أمس، تفكيك خلية إرهابية كانت تخطط لتنفيذ عمليات انتحارية في محافظة كركوك شمالي بغداد. وقال بيان أمني أوردته وكالة الأنباء العراقية «واع»: إن «معاونية الاستخبارات والمعلومات في مديرية الاستخبارات العسكرية العامة تمكنت من تفكيك خلية إرهابية كانت تخطط لتنفيذ عمليات انتحارية في محافظة كركوك».وأضاف، أن «العملية النوعية نفذت بناءً على معلومات دقيقة، حيث تمكنت معاونية الاستخبارات بعد أخذ كافة الموافقات القضائية، من تفكيك خلية إرهابية وإلقاء القبض على عنصرين ينتميان لفلول داعش الإرهابي». وأشارت إلى أن الخلية الإرهابية كانت تخطط لتنفيذ عملية انتحارية داخل مركز محافظة كركوك. وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام عراقية بمقتل ضابط وشخص بإطلاق نار جنوبي العاصمة بغداد. ونقل موقع «السومرية نيوز» عن مصدر أمني تأكيده مقتل ضابط برتبة عقيد ومعه شخص آخر. وقال المصدر: إن «شخصا فتح نيران سلاحه باتجاه شخصين أحدهم ضابط برتبة عقيد في الدفاع المدني ومعه شخص ضمن قضاء اللطيفية».