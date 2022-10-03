الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

الاتحاد الأوروبي يبدأ مفاوضات بشأن العمل عن بعد

تعبيرية
3 أكتوبر 2022 20:11

تُنطلق الثلاثاء في بروكسل مفاوضات أوروبية بشأن العمل عن بعد، بهدف صياغة توجيهات في حين "تسارع" اعتماد هذه الممارسة جراء كوفيد-19، وفق ما أكدت نايله غليز رئيسة يوروكادرز، المنظمة النقابية الأوروبية للموظفين. ويترأس المفاوضات ممثلو أرباب العمل الأوروبيون وممثلو اتحاد النقابات الأوروبية الذي تشارك فيه يوروكادرز. الهدف هو تحديث الاتفاقية الأوروبية الصادرة في 2002 بهذا الشأن للتوصل في يونيو إلى صياغة توجيهات سيتم إرفاقها بقانون الدول الأعضاء في غضون عامين، وفق ما أكدت غليز خلال مؤتمر صحافي في مقر اتحاد النقابات في مونتروي (منطقة باريس). وقالت غليز "المهم بالنسبة لنا، هو أن لا نخسر ما توصلنا إليه في 2002"، مشيرةً إلى مبدأ "تطوع" العمال، "والالتزام بالتفاوض على اتفاق قبل بدء العمل عن بعد"، و"مسؤولية أرباب العمل في مجالي الصحة والأمن"، و"صيانة المعدات"، و"التدريب"، و"مسألة المراقبة، وحماية البيانات". وأضافت "إنها أيضاً فرصة لكسب حقوق جديدة: حق حقيقي بغلق الحاسوب"، والحق لممثلي العمال باستخدام بريد الكتروني مهني "لدرء المخاطر" (الشعور بالعزلة، العنف المنزلي).

أخبار ذات صلة
مسؤول غربي يدلي بتصريح بشأن تحرك نووي روسي
برفقة باربي.. أول رائدة تلهم الفتيات من محطة الفضاء الدولية
المصدر: وكالات
الاتحاد الأوروبي
كورونا
العمل عن بعد
كوفيد 19
أوروبا
آخر الأخبار
رشيد الخيون بصحيفة" الاتحاد" يتسلم جائزة الصحافة العربية عن فئة أفضل كاتب عامود صحافي
الإمارات
رشيد الخيون الكاتب بصحيفة" الاتحاد" يتسلم جائزة الصحافة العربية عن فئة أفضل كاتب عامود صحافي
اليوم 12:48
جانب من العاصمة طوكيو
عربي ودولي
حرب السفراء تستعر من جديد بين اليابان وروسيا
اليوم 17:04
«تحدي دبي للياقة» يفتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة السادسة
الرياضي
«تحدي دبي للياقة» يفتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة السادسة
اليوم 17:00
أحمد بن محمد يشهد تكرّيم الفائزين بـ«جائزة الإعلام العربي»
الإمارات
أحمد بن محمد يشهد تكرّيم الفائزين بـ«جائزة الإعلام العربي»
اليوم 16:59
من أوكرانيا (أرشيفية)
عربي ودولي
بروكسل تستدعي المبعوث الروسي
اليوم 16:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©