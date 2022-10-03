الاتحاد الأوروبي يبدأ مفاوضات بشأن العمل عن بعد

تُنطلق الثلاثاء في بروكسل مفاوضات أوروبية بشأن العمل عن بعد، بهدف صياغة توجيهات في حين "تسارع" اعتماد هذه الممارسة جراء كوفيد-19، وفق ما أكدت نايله غليز رئيسة يوروكادرز، المنظمة النقابية الأوروبية للموظفين. ويترأس المفاوضات ممثلو أرباب العمل الأوروبيون وممثلو اتحاد النقابات الأوروبية الذي تشارك فيه يوروكادرز. الهدف هو تحديث الاتفاقية الأوروبية الصادرة في 2002 بهذا الشأن للتوصل في يونيو إلى صياغة توجيهات سيتم إرفاقها بقانون الدول الأعضاء في غضون عامين، وفق ما أكدت غليز خلال مؤتمر صحافي في مقر اتحاد النقابات في مونتروي (منطقة باريس). وقالت غليز "المهم بالنسبة لنا، هو أن لا نخسر ما توصلنا إليه في 2002"، مشيرةً إلى مبدأ "تطوع" العمال، "والالتزام بالتفاوض على اتفاق قبل بدء العمل عن بعد"، و"مسؤولية أرباب العمل في مجالي الصحة والأمن"، و"صيانة المعدات"، و"التدريب"، و"مسألة المراقبة، وحماية البيانات". وأضافت "إنها أيضاً فرصة لكسب حقوق جديدة: حق حقيقي بغلق الحاسوب"، والحق لممثلي العمال باستخدام بريد الكتروني مهني "لدرء المخاطر" (الشعور بالعزلة، العنف المنزلي).