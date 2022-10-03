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حاكم عجمان وولي عهده يهنئان أمير الكويت بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم

حاكم عجمان وولي عهده يهنئان أمير الكويت بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم
3 أكتوبر 2022 20:09

بعث صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان برقية تهنئة إلى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، بمناسبة الذكرى الثانية لتوليه مقاليد الحكم. كما بعث سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة.

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المصدر: وام
حاكم عجمان
الكويت
عجمان
حميد بن راشد النعيمي
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