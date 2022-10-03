لبنان يرسل الثلاثاء رده على عرض ترسيم الحدود مع إسرائيل
أرشيفية
3 أكتوبر 2022 19:40
يعتزم لبنان تسليم الوسيط الأميركي آموس هوكستين الثلاثاء رداً يتضمن ملاحظات على العرض الخطي بشأن ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، وفق ما أعلن مسؤول لبناني معني بالتفاوض، آملاً الحصول على جواب نهائي قبل نهاية الأسبوع.
وتسلم رؤساء الجمهورية ميشال عون والبرلمان نبيه بري والحكومة المكلف نجيب ميقاتي السبت من السفيرة الأميركية لدى بيروت دوروثي شيا عرضاً أميركياً حول ترسيم الحدود البحرية، من شأن التوصل إلى اتفاق بشأنه أن يتيح للبلدين المتنازعين استثمار مواردهما النفطية.
وقال نائب رئيس مجلس النواب الياس أبو صعب، المكلّف من رئيس الجمهورية بمتابعة ملف التفاوض، إثر اجتماعين تقني وسياسي عقدا في القصر الرئاسي، إن ثمة ملاحظات من الجانب اللبناني تمّ توحيدها في تقرير، على أن يتم إرساله إلى هوكستين "كرد على الطرح الأخير" يوم غد الثلاثاء "على أبعد حد".
ولم يفصح أبو صعب عن مضمون الملاحظات، مكتفياً بالقول، إنها "قانونية ومنطقية".
وأضاف "نحن اليوم لا نعطي جواباً رسمياً بل نعطي ملاحظات على الطرح".
وتابع "نتأمل أن نأخذ الجواب النهائي منه قبل نهاية الأسبوع" لافتاً إلى أن موقف لبنان الموحّد "يصدر عندما نستلم التقرير النهائي".
وترأس عون الاثنين اجتماعاً للجنة التقنية المكلفة متابعة ملف الترسيم، قبل أن يلتقي بري وميقاتي وتنضم إليهم اللجنة التقنية.
وقال ميقاتي إثر الاجتماع، إن "الأمور تسير على الطريق الصحيح"، مؤكداً أن الموقف الرسمي "موحد لما فيه مصلحة لبنان".
ولم يتمّ الإفصاح رسمياً عن مضمون العرض الأميركي.
لكن المواقف الصادرة عكست تفاؤلاً بإمكانية التوصّل الى اتفاق.