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توقف تسرب الغاز من خط أنابيب «نورد ستريم 1»
من موقع التسريب
3 أكتوبر 2022 19:34
أفاد خفر السواحل السويدي الاثنين أنه لم يعد بالإمكان رؤية أي تسرب في بحر البلطيق من خط أنابيب نورد ستريم 1، لكن تسرباً أصغر من خط «نورد ستريم 2» لا يزال ظاهراً.
وقال خفر السواحل في بيان: «التسرب الأكبر لم يعد مرئياً الآن على السطح، بينما زاد التسرب الأصغر بشكل طفيف».
وتم رصد هذه المشاهدات من الجو خلال جولة تحليق بالطائرة فوق المنطقة الاثنين قرابة الساعة 8,00 صباحاً (06,00 ت غ).
وأضاف خفر السواحل: «في وقت سابق، كان قطر التسرب الأصغر يبلغ 30 متراً».
والسبت قال متحدث باسم شركة «نورد ستريم آيه جي» المشغلة لخطوط الأنابيب: إن التسرب من نورد ستريم 2 قد توقف بعد التوازن الذي تحقق بين ضغط الغاز وضغط المياه.
ورصدت جميع التسربات التي تم اكتشافها الأسبوع الماضي في بحر البلطيق قبالة جزيرة بورنهولم الدنماركية.
ونفت موسكو وواشنطن على السواء أي علاقة لهما بالحادث. وقدّرت السلطات الدنماركية أن كمية الغاز الموجودة في خطي الأنابيب ستتسرب بالكامل بحلول الأحد.
ووقع اثنان من التسربات في المنطقة الاقتصادية السويدية الخالصة، واثنان آخران في المنطقة الدنماركية.
وقطعت روسيا إمدادات الغاز إلى أوروبا، في خطوة يعتقد أنها جاءت للرد على العقوبات الغربية، لكن خطي الأنابيب كانا لا يزالان يحتويان على الغاز رغم توقفهما عن العمل.
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