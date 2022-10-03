الكاظمي وبرزاني يرفضان تحويل العراق إلى ساحة لتصفية الحسابات
من لقاء الكاظمي وبرزاني
3 أكتوبر 2022 18:00
أعلن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي ورئيس إقليم كردستان نيجيرفان برزاني، اليوم الاثنين، رفضهما تحويل العراق إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية. وبحث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني، اليوم الاثنين، التطورات الأمنية الأخيرة واستهداف مناطق في الإقليم خلال زيارة الكاظمي للإقليم. وقال بيان، لمكتب رئيس مجلس الوزراء نشرته كالة الأنباء العراقية (واع)، إن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني، بحثا، اليوم، التطورات الأمنية الأخيرة واستهداف مناطق في الإقليم. وأضاف أن «الطرفين شددا على أن دماء العراقيين وأرواحهم، وحفظ الأموال والممتلكات العامة والخاصة هي غاية وهدف في الوقت نفسه»، مشيراً إلى أنه «تم التأكيد على أن الجميع مطالبون بالتعاون مع القوات الأمنية وتيسير أدائها لواجبها، للحفاظ على أمن العراق واستقراره». وتابع أنه «تمّ التأكيد على ضرورة احترام السيادة العراقية، ورفض تحويل العراق إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية». وشدد الجانبان، بحسب البيان، على «ضرورة التزام العراق وإقليم كردستان بعلاقات حسن الجوار وألَّا تكون الأراضي العراقية مصدر تهديد لدول الجوار».