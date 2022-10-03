بعد اختفاء أخطر غواصة نووية.. «الناتو» يحذر حلفاءه
غواصة روسية (أرشيفية)
3 أكتوبر 2022 17:13
حذر حلف شمال الأطلسي "الناتو" أعضاءه، من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، "ربما يكون قد نشر غواصة نووية ضخمة، تحمل أسلحة مدمرة قادرة على إحداث تسونامي نووي" وإغراق مدن ساحلية.
واختفت غواصة بيلغورود النووية وهي واحدة من أضخم الغواصات في العالم، من قاعدتها الرئيسية في القطب الشمالي.
ويعني هذا أن الغواصة قد تكون في طريقها إلى بحر كارا لاختبار القنبلة النووية التي تحملها "بوسيدون"، وفق ما نقله موقع «سكاي نيوز» عن مذكرة تحذير من حلف شمال الأطلسي سُربت إلى وسائل الإعلام الإيطالية في نهاية الأسبوع.
لماذا بيلغورود؟
والغواصة بيلغورود تحمل اسم مدينة روسية تقع على بعد 35 كيلومترا من الحدود مع أوكرانيا، ووضعت على ذمة البحرية الروسية في الثامن من يوليو 2022.
هذه الغواصة العملاقة التي يبلغ عرضها 18 مترا وارتفاعها 9 أمتار ويدفعها محركان نوويان، بمهام استكشافية علمية للمشاركة في تطوير شبكة من أجهزة الاستشعار تحت الماء في القطب الشمالي وتنفيذ عمليات إنقاذ.
غير أن العديد من المراقبين يرون أن هذه الغواصة التي تعد اليوم من أضخم الغواصات وأعتاها في العالم، قد تستخدم لأغراض تجسسية وعسكرية وحتى تخريبية كالنيل من منشآت ربط الإنترنت في عمق المحيطات.
هذه الغواصة قادرة على إطلاق ستة صواريخ نووية "بوسايدون" الخارقة والتي قد يصل طولها إلى 24 مترا وتزن مئة طن، وهي صواريخ قادرة على حمل طوربيدات ذات رؤوس نووية وبلوغ أهداف على بعد 10 آلاف كيلومتر.
وبالتالي فإنها تستطيع نظريا بلوغ مناطق ساحلية والتسبب بحسب بعض المحللين في حدوث تسوناميات مدمرة.
وشكك مراقبون في صحة هذه التقارير، أو على الأقل في صحة استخدام بيلغورود الآن.