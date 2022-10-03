«القافلة الوردية».. حملات فحوص مجانية

أعلنت «جمعية أصدقاء مرضى السرطان»، مواكبة شهر أكتوبر، الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي، بتقديم الفحوص الطبية المجانية للكشف المبكر عن سرطان الثدي في دولة الإمارات، ضمن حملة مشتركة لضمان مستقبل صحي ومزدهر للمجتمع الإماراتي، بالتعاون مع شركائها من المؤسسات الحكومية والخاصة. ترسل «القافلة الوردية»، إحدى مبادرات الجمعية المعنية بنشر الوعي بسرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر عنه، عيادتها الطبية المتنقلة والمجهزة بأحدث الأدوات الطبية، وعياداتها المصغرة إلى أربع إمارات في الدولة، وتوفر للمواطنين والمقيمين فرصة فريدة للاستفادة من الفحوص والاستشارات الطبية المجانية التي تقدمها نخبة من الخبراء خلال شهر أكتوبر. وأعدت الجمعية لتنظيم مجموعة من الفعاليات والأنشطة العامة، برعاية «وزارة الصحة ووقاية المجتمع» التي تدعم هذه القضية النبيلة بمواردها التقنية على أرض الواقع، و«إم إس دي»، الشركة العالمية الرائدة في مجال المستحضرات الصيدلانية البيولوجية وشركة فايزر، وأدنوك، ومجموعة أميت العالمية التي قدمت رعايتها الكريمة لهذه الفعاليات المهمة.
الشارقة وعجمان وتقدم العيادة الطبية المتنقلة والعيادات المصغرة التابعة للقافلة الوردية الفحوص السريرية للكشف المبكر عن سرطان الثدي في مواقع رئيسة في الشارقة وهي «الهيئة الاتحادية للهوية في الشارقة»، «جامعة الشارقة»، بالإضافة إلى تقديم فحوص الماموغرام في «نادي سيدات الشارقة»، و«واجهة المجاز المائية». وخصّصت الفعاليات يوماً كاملاً في إمارة عجمان، متيحة للمواطنين والمقيمين الاستفادة من الخدمات الطبية المجانية التي تقدمها في «سيتي سنتر عجمان».
دبي وأبوظبي وسيتمكن المواطنون والمقيمون في إمارة دبي من إجراء الفحوص الطبية وفحوص الماموغرام التي تقدمها العيادة الطبية المتنقلة التابعة للقافلة الوردية مجاناً في «سيتي ووك»، كما تقدم العيادة المصغرة الفحوص السريرية في «لا مير»، و«برواز دبي» ، و«حديقة الممزر»، وتقدم العيادة المتنقلة فحوص الماموغرام في «مردف سيتي سنتر»، و«متحف المستقبل»، و«الحديقة الرقمية». وستنشر القافلة الوردية الوعي وتقدم الفحوص والاستشارات الطبية المجانية في إمارة أبوظبي يوم 8 أكتوبر، بـ«ياس مول»، و«حديقة أم الإمارات»، من الساعة الرابعة وحتى التاسعة مساءً.
تأثير كبير وقال أشرف ملّاك، المدير الإداري لشركة إم إس دي في دول مجلس التعاون الخليجي «سرطان الثدي هو أكثر أنواع السرطانات شيوعاً في العالم، ونلتزم في شركتنا بتعزيز جهود مكافحته والحد منه على المدى الطويل، وضمان نجاة المرضى منه، حيث كنا ولا نزال نستثمر في بحوث الأورام، وتطوير علاجات مناعية للأورام يمكن أن تشكل أساساً لعلاج سرطان الثدي، ولدينا برنامج كبير يتضمن 1300 تجربة سريرية إكلينيكية لدراسة أكثر من 30 نوعاً من الأورام». وأضاف: «في هذا العام، سنتعاون مع القافلة الوردية التابعة لجمعية أصدقاء مرضى السرطان لإحداث تأثير أكبر في جميع أرجاء الدولة، ونتطلع لحملة توعوية ناجحة، وتشجيع النساء على إجراء الفحوص الطبية للكشف المبكر عن سرطان الثدي».
التزام مجتمعي من جانبها، قالت سوسن جعفر، رئيسة مجلس إدارة جمعية أصدقاء مرضى السرطان «نواكب الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي من خلال تقديم الفحوص الطبية المجانية في عدة مواقع مختلفة في دولة الإمارات، حيث قدمت مبادرة «القافلة الوردية» العام الماضي آلاف الفحوص الطبية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، التي شملت 2197 فحصاً سريرياً، و1019 فحص ماموغرام، و208 فحوص بالموجات فوق الصوتية، وهذا يدل على الجهود والدعم الذي يقدمه لنا الشركاء والرعاة، واستعداد أفراد المجتمع الإماراتي ورغبتهم في المشاركة في الجهود الرامية لضمان صحتهم وعافيتهم». وفي هذا العام، شاركت مجموعة كبيرة من العلامات في برنامج «اليوم الصحي» للمؤسسات، الذي أطلقته مبادرة «القافلة الوردية» لتقديم مجموعة متكاملة من المحاضرات التوعوية والفحوص السريرية وفحوص الماموغرام لموظفي الشركات.