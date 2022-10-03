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حرب من نوع ثانٍ تستعر.. بولندا تستدعى سفير روسيا

السفارة الروسية في وارسو (أرشيفية)
3 أكتوبر 2022 16:52

استدعت وزارة الخارجية البولندية السفير الروسي سيرجي أندرييف، للاعراب عن احتجاج بولندا على ضم الجمهوريتين الواقعتين في دونباس وكذلك منطقتي زابوريجيا وخيرسون لروسيا.

وقال مارسين برزيداتش نائب وزير الخارجية البولندي لقناة «تي.في.إن.24» البولندية المحلية "في الوقت الحالي، جرى تجميد العلاقات مع روسيا ولا توجد اتصالات دبلوماسية باستثناء الاجتماعات التي أقوم أنا أو وزير الخارجية باستدعاء السفير أندرييف إليها".

وأضاف برزيداتش أن وارسو كانت قد استدعت أندرييف للاحتجاج على ضم المناطق الأربعة لروسيا وإعلان أنها لن تعترف بالقرار، بحسب ما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية.

ومن 23 إلى 27 سبتمبر، أجرت جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوهانسك الشعبية وكذلك منطقتي خيرسون وزابوريجيا استفتاءات حيث فضل أغلب الناخبين الانضمام لروسيا.

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المصدر: وكالات
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