9 قتلى بينهم مسؤولون في هجومين بالصومال

قتل تسعة أشخاص على الأقل بينهم موظفون رسميون محليون وأصيب عشرة آخرون في هجومين انتحاريين تبنتهما حركة الشباب الإرهابية وسط الصومال على ما أفاد مسؤول في الشرطة المحلية «فرانس برس» الاثنين.
وقال محمد معلم علي قائد الشرطة في منطقة حيران إن «الإرهابيين شنوا هجومين انتحاريين مستخدمين متفجرات في بيلدوين» على بعد حوالى 300 كيلومتر شمال العاصمة مقديشو، مضيفا أن "تسعة أشخاص قتلوا بينهم وزيرة الصحة في ولاية هيرشابيل ومسؤول منطقة مكلف الشؤون المالية وأصيب أكثر من عشرة آخرين".
وأعلنت جماعة الشباب الإرهابية المرتبطة بالقاعدة والتي تقاتل الحكومة الصومالية منذ 15 عاماً مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف مبنى حكومياً.
وقال شاهد عيان على الهجوم، إن «الانفجار كان ضخماً ودمر عدة مبان».
وأضاف «رأيت نقل عدة أشخاص إلى المستشفى وعدة قتلى».