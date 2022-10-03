الحكومة البريطانية تعود عن قرارها خفض الضريبة على الأثرياء
وزير المالية البريطاني كواسي كوارتنج يشارك في مقابلة إذاعية في برمنغهام
3 أكتوبر 2022 11:35
عادت بريطانيا الإثنين عن قرارها خفض ضريبة الدخل على الأثرياء بعد عشرة أيام فقط على الإعلان عن موازنة أثارت الفوضى في الأسواق وانتقادات حادة على وقع ارتفاع كلفة المعيشة.
وفي اليوم الثاني من المؤتمر السنوي لحزب المحافظين الحاكم، كتب وزير المال كواسي كوارتينغ في تغريدة إنه "لن يمضي قدما" في إلغاء أعلى معدل لضريبة الدخل البالغة 45 بالمئة، مضيفا أنها باتت مصدرا "لتشتيت الانتباه".
وذكرت تقارير إعلامية أن رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس تدرس إلغاء خطة خفض الضرائب على الشريحة الأعلى دخلا في بريطانيا بنسبة 45%، في الوقت الذي تسعى فيه إلى احتواء التمرد من جانب الأعضاء من حزب المحافظين ،الذي تنتمي اليه، في مجلس العموم البريطاني.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أنه من المتوقع أن يصدر وزير الخزانة البريطاني كواسي كوارتينج خلال ساعة بيانا يؤكد قرار رئيسة الوزراء.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الجنيه الاسترليني فقد جزءا من مكاسبه ليرتفع أمام الدولار بنسبة 8ر0%.