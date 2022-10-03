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شولتس يقود الاحتفالات الرئيسية بيوم الوحدة الألمانية

شولتس يقود الاحتفالات الرئيسية بيوم الوحدة الألمانية
3 أكتوبر 2022 10:56

يتوجه المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الاتحادي فرانك-فالتر شتاينماير إلى مدينة إرفورت بشرق ألمانيا اليوم الإثنين لحضور الاحتفالات الرئيسية بيوم الوحدة الألمانية.

وتخلد الاحتفالات ذكرى الثورة السلمية عام 1989 وإعادة توحيد ألمانيا قبل 32 عاما.

وستلقي رئيسة البرلمان الاتحادي (بوندستاج)، بيربل باس، ورئيس مجلس الولايات الحالي (بوندسرات) - وهو أيضا رئيس حكومة ولاية تورينجن - بودو راميلوف، كلمة في الحفل الذي سيُقام في دار أوبرا إرفورت.

وقبل الاحتفال، سيجتمع ممثلو الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات في قداس مسكوني في كاتدرائية إرفورت.

ويخطط شتاينماير لاستقبال مواطنين من الولايات الألمانية الـ 16 بعد ظهر اليوم.

وبدأت الاحتفالات السنوية بالفعل في إرفورت أول أمس السبت، وشارك فيها عشرات الآلاف من الزوار. 

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المصدر: وكالات
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