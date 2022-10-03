البرازيل.. لولا يفوز في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية
الرئيس البرازيلي السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، وزوجته يلوحان لأنصاره
3 أكتوبر 2022 10:05
فاز لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في البرازيل وسيواجه الرئيس الحالي جاير بولسونارو في جولة إعادة.
وأعلن المكتب الانتخابي مساء الأحد أن الرئيس اليساري الأسبق، لولا، حصل على 97ر47 % من الأصوات، فيما حصل بولسونارو اليميني على 60ر43 %.
ونظرا لعدم فوز أي مرشح بأكثر من 50% من الأصوات، سيخوض لولا وبولسونارو بصفتهما أقوى مرشحين جولة إعادة في أكتوبر الجاري.
وكانت النتيجة متقاربة بشكل أكبر مما كان متوقعا، حيث كانت استطلاعات الرأي قبل الانتخابات تضع لولا متقدما بفارق كبير. ويعتقد الخبراء أن العديد من الذين تم استطلاع آرائهم لم يفصحوا عن مرشحهم المفضل أو اتخذوا قرارهم في يوم الانتخابات.
وحال فوز لولا في الجولة الثانية، فسيكون بذلك أول رئيس ديمقراطي للبرازيل يفوز بفترة ولاية ثالثة. وكان في السابق رئيسا خلال الفترة من 2003 إلى.2010 ويربط العديد من أنصار لولا، 76 عاما، بالعصر الذهبي للبرازيل، عندما ازدهر اقتصاد البلاد بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية واستخدمت الحكومة البرامج الاجتماعية لانتشال الملايين من الفقر المدقع.
وفي الوقت ذاته، يرى أنصار بولسونارو أن الرئيس الحالي مدافع عن القيم العائلية التقليدية والحرية الاقتصادية.
وتحظى انتخابات البرازيل بأهمية كبيرة بالنسبة لبقية العالم، حيث سيشكل الفائز السياسات البيئية للبلاد. وتلعب غابات الأمازون، باعتبارها منظفا كبيرا لثاني أكسيد الكربون، دورا مهما في مكافحة تغير المناخ العالمي.
يشار إلى أن أكثر من 156 مليون شخص كان لديهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم الأحد والتي كان التصويت فيها إلزاميا. كما تم انتخاب المشرعين وأعضاء مجلس الشيوخ والمحافظين في اليوم نفسه.