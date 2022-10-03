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الإعصار"أورلين" يتجه صوب المكسيك كعاصفة عاتية

أشخاص يسيرون على طول الشاطئ مع اقتراب إعصار أورلين من منتجع مازاتلان الشاطئي المكسيك
3 أكتوبر 2022 09:38

اتجه الإعصار أورلين صوب الساحل الجنوبي الغربي للمكسيك كعاصفة عاتية من الفئة الثالثة ومن المتوقع أن يتسبب في هطول أمطار غزيرة حتى مع توقع ضعفه في الأيام المقبلة وذلك وفق المركز الوطني للأعاصير.

وأضاف المركز - في أحدث تحذير عام له - أنه من المتوقع أن يصل أورلين، الذي يثير رياحا تقترب أقصى سرعة لها من 185 كيلومترا في الساعة، إلى ساحل البر الرئيسي للمكسيك اليوم الإثنين.

وقال: "رغم توقع ضعف الإعصار خلال اليوم التالي أو نحو ذلك تقول التنبؤات أن أورلين سيكون إعصارا قويا عندما يمر بالقرب من جزيرة إيسلاس مارياس أو فوقها وسيظل إعصارا عندما يصل إلى جنوب غرب المكسيك".

وأشار إلى أن الأمطار الغزيرة قد تؤدي إلى فيضانات شديدة فضلا عن انهيارات أرضية محتملة في مناطق وعرة.

وحثت السلطات المكسيكية السكان المحليين على اتخاذ أقصى قدر من الاحتياطات مع اقتراب الإعصار .. وقالت إن هناك 937 مأوى مؤقتاً مفتوحاً إذا لزم الأمر.

وأعلنت وكالة الحماية المدنية المكسيكية - على تويتر - إغلاق الموانئ في ناياريت وخاليسكو وكوليما.

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