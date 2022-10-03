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ارتفاع حصيلة ضحايا "إيان" في الولايات المتحدة

في أعقاب إعصار إيان في فورت مايرز بيتش بولاية فلوريدا
3 أكتوبر 2022 08:16

أعلنت السلطات الأحد أن عدد الضحايا جراء الإعصار إيان الذي ضرب جنوب شرق الولايات المتحدة الأسبوع الماضي ارتفع إلى 62 قتيلاً على الأقل.

وقالت لجنة الأطباء الشرعيين في فلوريدا الأحد إنها أكدت وجود 58 حالة وفاة بسبب الإعصار، في حين قال حاكم ولاية كارولينا الشمالية السبت إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم بسبب مرور إيان.

وكان العدد السابق للقتلى في فلوريدا يبلغ 44. وبدأ سكان فلوريدا الذين يعيشون حالة صدمة، اكتشاف الحجم الكامل للدمار، بينما ما زال عناصر الإنقاذ يبحثون عن ناجين في الأحياء الغارقة على طول ساحل الولاية جنوب الغربي.

ودمّر "إيان" منازل ومطاعم وأعمالا تجارية عندما وصل إلى اليابسة كإعصار قوي من الفئة الرابعة الأربعاء. لكن التقارير عن سقوط مزيد من القتلى ما زالت تصدر من مقاطعة تلو الأخرى، ما يشير إلى أن الحصيلة النهائية قد تكون أعلى بكثير.

ومن المقرر أن يزور الرئيس الأميركي جو بايدن وزوجته جيل فلوريدا الأربعاء، وفق ما ذكرت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار، لكن الزوجين سيتوجهان أولا إلى بورتوريكو الاثنين لمعاينة حجم الدمار الذي خلفه إعصار آخر أطلِق عليه "فيونا" ضرب الأراضي الأميركية الشهر الماضي.

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المصدر: وكالات
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