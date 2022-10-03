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الملك تشارلز يستقبل رئيس جنوب إفريقيا في أول زيارة دولة في عهده

الملك تشارلز يستقبل رئيس جنوب إفريقيا في أول زيارة دولة في عهده
3 أكتوبر 2022 07:47

أعلن قصر باكنغهام الاثنين أنّ رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا وزوجته تشيبو موتسيبي سيُجريان زيارة دولة للمملكة المتحدة تستغرق ثلاثة أيّام في نوفمبر، ستكون الأولى في عهد الملك البريطاني الجديد تشارلز الثالث منذ اعتلائه العرش. 
وقال القصر في بيان "قَبِل رئيس جمهوريّة جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، تُرافقه تشيبو موتسيبي، دعوة جلالة الملك للقيام بزيارة دولة للمملكة المتّحدة من الثلاثاء 22 نوفمبر إلى الخميس 24 نوفمبر 2022".
وأضاف أنّ "الملك والملكة زوجته سيستضيفان زيارة الدولة في قصر باكنغهام". 
تُعدّ هذه أوّل زيارة دولة في عهد الملك تشارلز الثالث منذ تولّيه العرش في 8 سبتمبر عقب وفاة إليزابيث الثانية.
وقد أُعلِن عن هذه الزيارة في وقتٍ لا يزال الغموض مخيّمًا على مسألة الرحلة الرسميّة الأولى التي سيُجريها الملك الجديد إلى الخارج.
وكان مفترضًا أن يتوجّه تشارلز إلى مصر لحضور قمّة المناخ الدوليّة كوب 27، لكنّ تقارير صحافيّة أفادت بأنّ رئيسة الوزراء البريطانيّة ليز تراس عارضت ذلك.

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المصدر: وكالات
الملك تشارلز الثالث
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جنوب أفريقيا
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