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زيلينسكي يعلن استعادة بلدتين في خيرسون

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
3 أكتوبر 2022 07:48

قال الرئيس فولوديمير زيلينسكي، الأحد، إن القوات الأوكرانية استعادت بلدتي أرخانهيلسكي وميروليوبيفكا الصغيرتين في منطقة خيرسون.
وأشار زيلينسكي لاسم البلدتين في خطابه المسائي أثناء توجيهه الشكر لوحدات محددة من القوات الأوكرانية أدت أداء متميزا على خط المواجهة.

وفي الخطاب نفسه، قال زيلينسكي إن نجاح جنود بلاده لا يقتصر على استعادة بلدة ليمان في شرق البلاد.
وأضاف "أصبحت قصة استعادة ليمان في منطقة دونيتسك الآن الأكثر شعبية في وسائل الإعلام".
وأردف دون الخوض في تفاصيل "لكن نجاحات جنودنا لا تقتصر على ليمان".
وأعلنت أوكرانيا أنها استعادت السيطرة الكاملة على ليمان، فيما يمثل أكبر انتصار لكييف منذ أسابيع وربما نقطة انطلاق لمزيد من المكاسب في الشرق وزيادة الضغط على الكرملين.

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