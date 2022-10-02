استخراج عشرات الجثث مجهولة الهوية في سرت

حسن الورفلي (بنغازي)

أعلنت هيئة البحث والتعرف عن المفقودين في ليبيا أمس، إخراج 42 جثة تعود إلى أشخاص مجهولي الهوية من مقبرة جماعية في مدينة سرت بشرق البلاد. ويأتي ذلك استمراراً لعمليات الكشف عن المقابر الجماعية في المدينة التي كانت خاضعة لتنظيم «داعش» الإرهابي. وقالت الهيئة الحكومية في بيان: إن «بلاغاً ورد للنيابة بوجود مقبرة داخل مدرسة، وقامت فرق الهيئة باستخراج 42 جثة مجهولة الهوية ونقلت إلى مستشفى المدينة». وأعيد دفن الجثث المجهولة الهوية بعد أخذ عينات منها بهدف التعرف على هوية أصحابها لاحقاً، وفقا لبيان الهيئة. وتتكرر عمليات الكشف عن المقابر الجماعية في مدينة سرت والتي كانت خاضعة لسيطرة «داعش» واتخذها معقلا بين العامين 2015 و2016.

وفي ديسمبر 2018، عثر على مقبرة جماعية قرب سرت تضم رفات 34 إثيوبياً، وذلك بعد أكثر من ثلاثة أعوام على نشر التنظيم الإرهابي فيديو يظهر مقاتليه يعدمون ما لا يقل عن 28 رجلا قال إنهم إثيوبيون.

ومطلع أغسطس الماضي، مثل 56 شخصا من بين 320 من عناصر التنظيم الإرهابي لأول مرة أمام محكمة في مصراتة لمحاكمتهم في التهم المنسوبة اليهم بالمشاركة والانضمام إلى تنظيم إرهابي.

وسيطر عناصر التنظيم الذين قدر عددهم ببضعة آلاف على مدينة سرت في يونيو 2015، مستغلين الفوضى الأمنية في ليبيا. وأدت معارك استعادة السيطرة على سرت إلى مقتل أكثر من 700 عنصر من قوات تابعة للحكومة الليبية وإصابة أكثر من ثلاثة آلاف بجروح.