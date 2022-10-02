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تمديد الفترة الانتقالية في تشاد لعامين

تمديد الفترة الانتقالية في تشاد لعامين
3 أكتوبر 2022 01:55

نجامينا (وكالات) 

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 قررت تشاد إرجاء الانتخابات الديمقراطية لعامين والسماح لزعيم البلاد المؤقت محمد إدريس ديبي بالبقاء في الحكم والترشح لانتخابات الرئاسة حينما تُجرى.
 وأثارت القرارات غضب قوى معارضة كما أنها تمثل تحدياً لتحذيرات متكررة أصدرها الاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة ودول أخرى من استئثار المجلس العسكري بالسلطة، من خلال تمديد الفترة الانتقالية أو تقديم مرشحين من المجلس لانتخابات الرئاسة.
وتبنى مئات المندوبين في إطار «الحوار الوطني الشامل» هذه الإجراءات بالتوافق، وأصبح محمد إدريس ديبي اتنو «رئيسا انتقاليا». وقال المتحدث باسم الحكومة عبد الرحمن كلام الله: «ستكون هناك مناقشات اليوم الاثنين وننتظر نهاية الحوار الوطني الشامل لإعلان موقف الحكومة، لكن ليس الآن لتجنب إثارة جدل من أجل لا شيء». وقال زعيم المعارضة في تشاد برايس مبيمونج جويدمبايي: إن هذه القرارات فُرضت خلال حوار وطني وعد المجلس العسكري الحاكم بأنه سيكون منتدى شاملا لبحث السبيل للعودة إلى الديمقراطية. وأضاف «هناك جماعات ضغط تفعل كل شيء لإبقاء المجلس العسكري في الحكم على غير إرادة الناس». 

 

تشاد
محمد إدريس ديبي
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