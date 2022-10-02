الكويت.. دعوة مجلس الأمة للانعقاد الأسبوع المقبل

الكويت (الاتحاد)

دعا ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، مجلس الأمة «البرلمان» للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي الـ17، الثلاثاء 11 أكتوبر، وذلك عقب قبوله استقالة الحكومة.

واستقبل ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمس، الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء، الذي سلم ولي العهد خطاب استقالة الحكومة في أعقاب الانتخابات البرلمانية، التي أُجريت، الخميس.

وقبل استقالة الحكومة، عقد أعضاؤها اجتماعاً، أمس الأول، اعتُمد فيه مرسوم بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور الأول من الفصل التشريعي الـ17 في 11 أكتوبر الجاري، ورفع استقالة الحكومة إلى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وينص الدستور الكويتي على استقالة الحكومة بعد إعلان نتائج انتخابات البرلمان، ويوجه الأمير بتشكيل حكومة جديدة.

وتنص المادة 56 من الدستور الكويتي على أن «يعين الأمير رئيس مجلس الوزراء بعد المشاورات التقليدية ويعفيه من منصبه كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء، ويكون تعيين الوزراء من أعضاء مجلس الأمة ومن غيرهم، ولا يزيد عدد الوزراء جميعاً على ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة».

وأشارت المادة 57 من الدستور على أن «يعاد تشكيل الوزارة على النحو المبين بالمادة السابقة عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الأمة».