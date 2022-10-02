تركيا: تحييد 30 من عناصر  «الكردستاني» في العراق وسوريا

أنقرة (الاتحاد)

قالت وزارة الدفاع التركية، أمس، إنها حيدت نحو 30 من عناصر حزب العمال الكردستاني المحظور في عمليتين منفصلين في كل من العراق وسوريا.

أوضحت الوزارة أن العمليتين شملتا غارة جوية استهدفت 23 من عناصر الحزب في منطقة «آسوس» التي تبعد نحو 140 كيلومتراً في عمق الأراضي العراقية من جهة الشمال، فضلاً عن 7 آخرين في عملية أخرى بشمال سوريا. وتشن تركيا بشكل متكرر ضربات جوية عبر الحدود في العراق وسوريا في إطار هجماتها على مقاتلي حزب العمال الكردستاني المتمركزين هناك. وشن حزب العمال الكردستاني تمرداً ضد الدولة التركية في عام 1984 وقُتل أكثر من 40 ألف شخص في الصراع الذي أعقب ذلك. وتعتبر تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني «جماعة إرهابية».

ولقي ضابط بالقوات الخاصة التركية حتفه في هجوم حملت أنقرة، أمس، حزب العمال الكردستاني في شمال سوريا المسؤولية عنه.