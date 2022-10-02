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مهاجرون يرفضون التدخل لإنقاذهم قبالة سواحل اليونان

مهاجرون يرفضون التدخل لإنقاذهم قبالة سواحل اليونان
3 أكتوبر 2022 01:55

أثينا (وكالات) 

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أكد خفر سواحل اليوناني، أمس، أن مهاجرين على متن قارب منكوب في البحر الأيوني رفضوا إنقاذهم، خوفاً من ترحيلهم قبل التقدم بطلبات لجوء.
وأوضح خفر السواحل أن المجموعة مكونة من 56 مهاجراً على متن قارب واجه مشاكل، أمس الأول، مع هبوب رياح قوية قرب جزيرة كيفالونيا.
وأضاف أنه «طوال يوم أمس، أكد المهاجرون عبر اللاسلكي أنهم لن يقبلوا أي مساعدة من قوارب قريبة أو من السلطات اليونانية».
لكن بعد حلول الظلام، ومع ازدياد الأحوال الجوية سوءاً، وافق المهاجرون على إنقاذهم بوساطة ناقلة نفط ترفع علم سنغافورة، وفق المصدر نفسه.
ويقول خفر السواحل اليونانيون، إنهم أنقذوا حوالي 1500 شخص منذ بداية العام في المياه اليونانية.
لكن منظمات حقوقية تؤكد أن مئات آخرين جرى ترحيلهم، من دون السماح لهم بتقديم طلبات لجوء، وهو ما تنفيه أثينا.
وجرى إنزال المهاجرين في ميناء إيغومنيتسا، ولا تزال عمليات البحث عن طالبي لجوء آخرين مستمرة. ولم يتم الكشف عن جنسيات المهاجرين على الفور.

اليونان
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