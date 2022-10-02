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سفينة «أممية» تنقل القمح الأوكراني إلى الصومال

سفينة «أممية» تنقل القمح الأوكراني إلى الصومال
3 أكتوبر 2022 01:55

كييف (وكالات) 

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قالت وزارة البنية التحتية الأوكرانية أمس، إن سفينة خامسة استأجرها برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة وصلت إلى ميناء تشورنومورسك على البحر الأسود في أوكرانيا، وستنقل شحنة من القمح الأوكراني إلى الصومال. وشحنت أوكرانيا بالفعل القمح إلى إثيوبيا واليمن وأفغانستان في إطار برنامج الأغذية. وقالت الوزارة إن إجمالي 5.8 مليون طن من المنتجات الزراعية غادرت حتى الآن الموانئ الأوكرانية بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة. ويشمل ذلك حوالي 114700 طن غادرت موانئ البلاد على البحر الأسود على متن ثماني سفن أمس.
وتراجعت صادرات الحبوب الأوكرانية منذ بداية الحرب بسبب إغلاق موانئ البلاد على البحر الأسود، وهو طريق رئيسي للشحن، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية وأثار مخاوف من حدوث نقص في الإمدادات في أفريقيا والشرق الأوسط. 

أوكرانيا
الصومال
برنامج الأغذية العالمي
الأمم المتحدة
البحر الأسود
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