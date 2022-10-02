رئاسة البرازيل.. مواجهة انتخابية بين لولا وبولسونارو

ريو دي جانيرو (وكالات)

توجه 156 مليون ناخب برازيلي، أمس، إلى صناديق الاقتراع للتصويت في انتخابات رئاسية محتدمة قد تشهد فوز الرئيس السابق اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا من الدورة الأولى، يقابله رفض الرئيس المنتهية ولايته اليميني جايير بولسونارو. ويتصدر السباق الانتخابي، الرئيس اليميني الحالي جايير بولسونارو، والرئيس اليساري السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، ضمن نحو 12 مرشحاً آخرين.

وفي حال عدم حصول أي مرشح على أكثر من 50 بالمئة من الأصوات، تجرى جولة ثانية من التصويت في 30 أكتوبر بين المرشحين الحاصلين على أكثر الأصوات.

وأظهر استطلاعان للرأي تم نشرهما أمس أن لولا دا سيلفا لديه أغلبية الأصوات الصحيحة ويمكن أن يفوز في الانتخابات من الجولة الأولى، الأمر الذي من شأنه تجنب جولة إعادة صعبة.