الإثنين 3 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

رئاسة البرازيل.. مواجهة انتخابية بين لولا وبولسونارو

رئاسة البرازيل.. مواجهة انتخابية بين لولا وبولسونارو
3 أكتوبر 2022 01:55

ريو دي جانيرو (وكالات)

أخبار ذات صلة
البرازيل.. جولة إعادة رئاسية بين لولا وبولسونارو
البرازيليون يتوجهون إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد

توجه 156 مليون ناخب برازيلي، أمس، إلى صناديق الاقتراع للتصويت في انتخابات رئاسية محتدمة قد تشهد فوز الرئيس السابق اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا من الدورة الأولى، يقابله رفض الرئيس المنتهية ولايته اليميني جايير بولسونارو. ويتصدر السباق الانتخابي، الرئيس اليميني الحالي جايير بولسونارو، والرئيس اليساري السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، ضمن نحو 12 مرشحاً آخرين.
وفي حال عدم حصول أي مرشح على أكثر من 50 بالمئة من الأصوات، تجرى جولة ثانية من التصويت في 30 أكتوبر بين المرشحين الحاصلين على أكثر الأصوات.
وأظهر استطلاعان للرأي تم نشرهما أمس أن لولا دا سيلفا لديه أغلبية الأصوات الصحيحة ويمكن أن يفوز في الانتخابات من الجولة الأولى، الأمر الذي من شأنه تجنب جولة إعادة صعبة.

البرازيل
آخر الأخبار
رئيس الدولة ونائبه
الإمارات
رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس ألمانيا بذكرى يوم الوحدة لبلاده
اليوم 08:48
4 تغييرات في نمط حياتك تقلل خطر الإصابة بالسرطان
دنيا
4 تغييرات في نمط حياتك تقلل خطر الإصابة بالسرطان
اليوم 08:44
"فيلم رعب" يتصدر إيرادات السينما الأميركية
دنيا
"فيلم رعب" يتصدر إيرادات السينما الأميركية
اليوم 08:25
في أعقاب إعصار إيان في فورت مايرز بيتش بولاية فلوريدا
عربي ودولي
ارتفاع حصيلة ضحايا "إيان" في الولايات المتحدة
اليوم 08:16
الكوليرا تودي بحياة 7 أشخاص في هايتي
عربي ودولي
الكوليرا تودي بحياة 7 أشخاص في هايتي
اليوم 08:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©