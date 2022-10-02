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زيلينسكي يعد الأوكرانيين بالكثير بعد تحرير ليمان
زيلينسكي يعد الأوكرانيين بالكثير بعد تحرير ليمان
3 أكتوبر 2022 01:04
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، إن نجاح جنود بلاده لا يقتصر على استعادة بلدة ليمان في شرق البلاد.
وأضاف في خطابه المسائي "أصبحت قصة تحرير ليمان في منطقة دونيتسك الآن الأكثر شعبية في وسائل الإعلام".
وأردف دون الخوض في تفاصيل "لكن نجاحات جنودنا لا تقتصر على ليمان".
وأعلنت أوكرانيا أنها استعادت السيطرة الكاملة على ليمان، فيما يمثل أكبر انتصار لكييف في ميدان المعركة منذ أسابيع وربما نقطة انطلاق لمزيد من المكاسب في الشرق وزيادة الضغط على الكرملين.
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المصدر: وكالات
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