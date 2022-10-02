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المبعوث الأممي يثمن موقف «الرئاسي» اليمني بشأن الهدنة

هانز غروندبرغ
3 أكتوبر 2022 00:28

ثمن المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس جروندبرج، موقف الحكومة اليمنية للتعاطي مع مقترحه بشكل إيجابي، مؤكداً «استمراره في العمل مع كلا الجانبين لمحاولة إيجاد حلول».

وعبر، هانس جروندبرعن أسفه لعدم التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية في البلاد، والتي انتهت مساء اليوم الأحد.

وقال المبعوث: «إن الهدنة التي بدأت في 2 أبريل الماضي أتاحت فرصة تاريخية حقيقية لليمن».

وأضاف أنه قدم مقترحا آخر إلى الأطراف يوم أمس السبت، لتمديد الهدنة لمدة ستة أشهر مع إضافة عناصر أخرى إضافية، وذلك بناء على النتائج الإيجابية التي حققتها في الستة أشهر الماضية.

وأشار إلى أن الهدنة الممتدة والموسعة من شأنها توفير فوائد هامة إضافية للسكان.

وتضمن المقترح، وفقاً للبيان، «دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية، وفتح طرق محددة في تعز ومحافظات أخرى، وتسيير وجهات إضافية للرحلات التجارية من وإلى مطار صنعاء، ودخول سفن الوقود إلى ميناء الحُديدة دون عوائق، وتعزيز آليات خفض التصعيد من خلال لجنة التنسيق العسكرية والالتزام بالإفراج العاجل عن المحتجزين، كما تضمّن الشروع في مفاوضات لوقف إطلاق النار واستئناف عملية سياسية شاملة، وقضايا اقتصادية أوسع، بما في ذلك الخدمات العامة».

ودعا جروندبرج، الأطراف إلى الحفاظ على الهدوء والامتناع عن أي شكل من أشكال الاستفزازات أو الأعمال التي قد تؤدي إلى تصعيد العنف، وحثهم على الوفاء بالتزاماتهم تجاه الشعب اليمني لمتابعة كل السبل المؤدية للسلام.

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