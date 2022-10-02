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الاتحاد الأوروبي يتوعد نيكاراغوا

الاتحاد الأوروبي يتوعد نيكاراغوا
2 أكتوبر 2022 21:54

أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الأحد أن الاتحاد يندد بالقرار «غير المبرر» الذي اتخذته نيكاراغوا بطرد سفيرته وقطع العلاقات مع هولندا، وسيرد «في شكل حازم ومتكافئ» على هذه الخطوات «العدائية».

وبعد إعلانها الجمعة شخصا غير مرغوب فيه، غادرت سفيرة الاتحاد الأوروبي في نيكاراغوا بيتينا موشيت السبت إلى فرنسا من طريق مكسيكو.

وقال بوريل في بيان: إن «الاتحاد الأوروبي يأسف أيضا بعمق للقرار الأحادي الجانب وغير المتكافئ وغير المبرر الذي اتخذته حكومة نيكاراغوا الجمعة بقطع العلاقات الدبلوماسية مع مملكة هولندا، ويعبر عن دعمه الراسخ للحكومة الهولندية».

وأكد بوريل أن «هذه الخطوات العدائية وغير المبررة لن تؤثر فحسب على العلاقات الثنائية بين نيكاراغوا والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، بل ستؤدي أيضا إلى عزلة دولية متنامية لنيكاراغوا.

في هذا السياق، يدرس الاتحاد الأوروبي المسار الملائم الذي سينتهجه وسيرد (على ماناغوا) في شكل حازم ومتكافئ».

وكرر أن «الأزمة السياسية الراهنة في نيكاراغوا يجب أن تعالج عبر حوار فعلي بين الحكومة والمعارضة».

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المصدر: وكالات
الاتحاد الأوروبي
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