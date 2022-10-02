العليمي يلتقي المبعوث الأممي قبيل ساعات من انتهاء هدنة اليمن
من لقاء العليمي وغروندبرغ
2 أكتوبر 2022 21:19
استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم الاحد، المبعوث الخاص للامم المتحدة هانس غروندبرغ، ومساعده معين شريم للبحث في فرص تمديد الهدنة مع استمرار تعنت المليشيات الحوثية ازاء كافة الجهود الرامية لتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني.
وفي اللقاء اكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي التزام المجلس والحكومة بنهج السلام العادل والمستدام على اساس المرجعيات المتفق عليها وطنيا، واقليميا، ودوليا وخصوصا القرار 2216، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وأشار الرئيس إلى دلالة موقف المليشيات الحوثية المعادي لجهود السلام والمساعي الحسنة لوقف نزيف الدم، مقابل المبادرات التي سهلت لها الحكومة الشرعية للتخفيف من المعاناة الإنسانية في كافة أنحاء البلاد.
وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بدور المبعوث الأممي وفريقه من أجل إحلال السلام والاستقرار، مؤكداً دعم المجلس والحكومة لهذه الجهود وأهمية مضاعفة الضغوط الدولية لدفع المليشيات على التعاطي الجاد معها، وتغليب مصلحة الشعب اليمني على مصالح قادتها.
حضر اللقاء مدير مكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء صالح المقالح.