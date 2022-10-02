إندونيسيا تعلن حصيلة نهائية لـ«كارثة» التدافع

قال مسؤول بارز في وزارة الصحة الإندونيسية لرويترز اليوم الأحد إن الحصيلة النهائية لحادث التدافع بعد مباراة محلية لكرة القدم بلغ 125 قتيلا. وأضاف المسؤول أن العدد النهائي للمصابين في واقعة أمس السبت يبلغ 323 شخصا.
وكانت السلطات الإندونيسية أعلنت في وقت سابق الأحد أن حصيلة الضحايا ارتفعت إلى 174 قتيلا وأكثر من 180 جريحا.
وعن تفسير الخطأ الذي حدث في الأرقام، قال درداك: "سُجّلت بعض الأسماء مرتين لأنه تم تحويلها إلى مستشفى آخر وبالتالي كُتبت مرة أخرى".
وأشار إلى معلومات جمعتها الشرطة المحلية من 10 مستشفيات في المنطقة.
ومع ذلك، يظل ما حدث في الملعب واحدا من أسوأ الحوادث العنيفة في تاريخ كرة القدم.