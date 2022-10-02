الإثنين 3 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

إندونيسيا تعلن حصيلة نهائية لـ«كارثة» التدافع

من موقع الكارثة
2 أكتوبر 2022 19:32

قال مسؤول بارز في وزارة الصحة الإندونيسية لرويترز اليوم الأحد إن الحصيلة النهائية لحادث التدافع بعد مباراة محلية لكرة القدم بلغ 125 قتيلا.
وأضاف المسؤول أن العدد النهائي للمصابين في واقعة أمس السبت يبلغ 323 شخصا.

وكانت السلطات الإندونيسية أعلنت في وقت سابق الأحد أن حصيلة الضحايا ارتفعت إلى 174 قتيلا وأكثر من 180 جريحا.

وعن تفسير الخطأ الذي حدث في الأرقام، قال درداك: "سُجّلت بعض الأسماء مرتين لأنه تم تحويلها إلى مستشفى آخر وبالتالي كُتبت مرة أخرى".

وأشار إلى معلومات جمعتها الشرطة المحلية من 10 مستشفيات في المنطقة.

ومع ذلك، يظل ما حدث في الملعب واحدا من أسوأ الحوادث العنيفة في تاريخ كرة القدم.

أخبار ذات صلة
مئات القتلى والجرحى بـ «كارثة تدافع» في إندونيسيا
رئيس الدولة يعزي رئيس إندونيسيا بضحايا حادث التدافع
المصدر: وكالات
مباراة ودية
إندونيسيا
آخر الأخبار
رئيس الدولة ونائبه
الإمارات
رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس ألمانيا بذكرى يوم الوحدة لبلاده
اليوم 08:48
4 تغييرات في نمط حياتك تقلل خطر الإصابة بالسرطان
دنيا
4 تغييرات في نمط حياتك تقلل خطر الإصابة بالسرطان
اليوم 08:44
"فيلم رعب" يتصدر إيرادات السينما الأميركية
دنيا
"فيلم رعب" يتصدر إيرادات السينما الأميركية
اليوم 08:25
في أعقاب إعصار إيان في فورت مايرز بيتش بولاية فلوريدا
عربي ودولي
ارتفاع حصيلة ضحايا "إيان" في الولايات المتحدة
اليوم 08:16
الكوليرا تودي بحياة 7 أشخاص في هايتي
عربي ودولي
الكوليرا تودي بحياة 7 أشخاص في هايتي
اليوم 08:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©