القصر الملكي: تشارلز لن يحضر قمة المناخ في مصر

قال مصدر في القصر الملكي، اليوم الأحد، إن العاهل البريطاني الملك تشارلز لن يحضر قمة المناخ في مصر، التي يشارك فيها زعماء العالم الشهر المقبل، مع تخلي الملك الجديد عن أدواره السابقة البارزة في حملات من أجل دعم قضايا مهمة. وأوضح المصدر أن قصر باكنجهام طلب مشورة الحكومة بشأن قمة الأمم المتحدة للمناخ (كوب27) وتم الاتفاق بالإجماع على أنه لن يكون من الصواب أن يحضر تشارلز شخصياً القمة فيما ستكون أول رحلة خارجية له بصفته ملكاً. وأضاف المصدر أنه لم يكن هناك تأكيد على أن تشارلز سيحضر الاجتماع قبل أن يصبح ملكاً الشهر الماضي بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث. وتحدث تشارلز في حفل افتتاح قمة (كوب26) في جلاسجو عام 2021 والتي وصفها بأنها «الفرصة الأخيرة» لإنقاذ العالم من تغير المناخ، بعد عدم مشاركة الملكة بناء على نصيحة الأطباء. وقام الملك الجديد بحملات من أجل البيئة وقضايا أخرى عندما كان ولياً للعهد، لكنه قال الشهر الماضي إنه لم يعد من الممكن «إعطاء الكثير من وقتي وطاقاتي للجمعيات الخيرية والقضايا التي أهتم بها بشدة».