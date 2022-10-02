زيلينسكي يعلن نهاية الوجود الروسي في بلدة ليمان

أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، أن بلدة ليمان الشرقية الرئيسية "خالية تماما" من القوات الروسية، وذلك بعد يوم من إعلان موسكو أن قواتها قررت الانسحاب من معقلها شمالي منطقة دونيتسك الذي سيطرت عليه لأشهر.
وقال زيلينسكي في مقطع فيديو قصير عبر قناته على منصة "تيليغرام"، "اعتبارا من الساعة 12:30 (09:30 بتوقيت غرينتش)، تم تطهير ليمان تماما".
وتأتي خسارة القوات الروسية لبلدة ليمان، بعد أن منيت تلك القوات في الآونة الأخيرة بخسارة آلاف الكيلومترات التي سبق أن سيطروا عليها في شرقي أوكرانيا، إثر هجوم مضاد شنته الوات الأوكرانية مستفيدة من المساعدات العسكرية التي قدمها الغرب.
واستعان الروس بليمان من أجل ضمان نقل الإمدادات إلى الشرق، منذ تمكنهم من السيطرة على البلدة خلال الربيع الماضي.
واستطاعت القوات الأوكرانية أن تتقدم هذا المحور، بينما كانت روسيا تعلن ضم كل من لوغانسك ودونيتسك؛ اللتين أعلنتا نفسيهما جمهوريتين من جانب واحد، إلى جانب مقاطعتي زابوريجيا وخيرسون.