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ألمانيا.. انتهاء صلاحية أكثر من 4 ملايين جرعة من اللقاحات

ألمانيا.. انتهاء صلاحية أكثر من 4 ملايين جرعة من اللقاحات
2 أكتوبر 2022 15:41

أعلنت وزارة الصحة الألمانية انتهاء صلاحية نحو 6ر4 مليون جرعة من لقاحات كورونا المخزنة مركزياً بألمانيا.

وأكدت متحدثة باسم وزارة الصحية الألمانية في تصريحات تم نشرها اليوم الأحد، أن هذه الجرعات وصلت إلى تاريخ انتهاء الصلاحية في 29 سبتمبر الماضي.

وبين الجرعات المنتهية الصلاحية نحو 9ر3 مليون جرعة من لقاح موديرنا ونحو 7ر0 جرعة من لقاح نوفافاكس.

تجدر الإشارة إلى أن الحزب المسيحي البافاري يشكل مع الحزب المسيحي الديمقراطي الاتحاد المسيحي، الذي يعد أكبر تكتل معارض بألمانيا حالياً.

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المصدر: وكالات
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