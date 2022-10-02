الإثنين 3 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

26 قتيلاً في حادث مروري بالهند

أرشيفية
2 أكتوبر 2022 13:30

لقي 26 شخصاً مصرعهم وأصيب 16 آخرون بجروح بالغة في الهند في حادث مروري تعرّض له السبت جرّار كان ينقل ركاباً في مقطورة، إذ انقلب وغرق في بركة، وفق ما أفادت السلطات. 

وقال المسؤول المحلي الرفيع المستوى سودهير كومار إن المقطورة كانت تقل نحو 50 شخصاً غالبيتهم من النساء والأطفال عندما وقع الحادث في بلدة كانبور بولاية أوتار براديش الشمالية السبت.
وأفاد كومار بأن "26 شخصاً قضوا في الحادث".

وتكثر الحوادث المرورية في الهند وأسفرت عن مقتل أكثر من 150 ألف شخص العام الفائت، أي بمعدّل يفوق 400 شخص يومياً، وفقاً للإحصاءات الرسمية التي يحتمل أن تكون بياناتها أقلّ مما هي الأرقام الفعلية. 
ويُعتبر نقل الركاب في مقطورات الجرارات أمراً شائعاً وخصوصاً في المناطق الريفية التي غالباً ما تكون حال طرقها سيئة لا تتوافر فيها شروط السلامة ولا يُخترم فيها قانون السير. 
وأعرب رئيس الوزراء ناريندرا مودي عبر تويتر عن تعازيه لعائلات الضحايا.


أخبار ذات صلة
مطارات أبوظبي ترحب بإطلاق رحلات "فيستارا"
انطلاق رحلات «طيران فيستارا» من مطار أبوظبي
المصدر: وكالات
حادث مروري
الهند
آخر الأخبار
رئيس الدولة ونائبه
الإمارات
رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس ألمانيا بذكرى يوم الوحدة لبلاده
اليوم 08:48
4 تغييرات في نمط حياتك تقلل خطر الإصابة بالسرطان
دنيا
4 تغييرات في نمط حياتك تقلل خطر الإصابة بالسرطان
اليوم 08:44
"فيلم رعب" يتصدر إيرادات السينما الأميركية
دنيا
"فيلم رعب" يتصدر إيرادات السينما الأميركية
اليوم 08:25
في أعقاب إعصار إيان في فورت مايرز بيتش بولاية فلوريدا
عربي ودولي
ارتفاع حصيلة ضحايا "إيان" في الولايات المتحدة
اليوم 08:16
الكوليرا تودي بحياة 7 أشخاص في هايتي
عربي ودولي
الكوليرا تودي بحياة 7 أشخاص في هايتي
اليوم 08:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©