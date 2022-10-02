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أستراليا توسع العقوبات ضد الروس

أستراليا توسع العقوبات ضد الروس
2 أكتوبر 2022 11:04

فرضت أستراليا اليوم الأحد عقوبات مالية وحظر سفر على 28 من الانفصاليين والوزراء والمسؤولين الكبار الذين عينتهم روسيا بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضم أربع مناطق في أوكرانيا.

وقالت وزيرة الخارجية بيني وونج في بيان إن "هذه العقوبات الإضافية تعزز اعتراض أستراليا القوي على تصرفات الرئيس بوتين وأولئك الذين ينفذون أوامره".

وأعلن بوتين يوم الجمعة ضم أربع مناطق في أوكرانيا بعد إجراء ما وصفته موسكو باستفتاءات أدانتها كييف والحكومات الغربية ووصفتها بأنها غير قانونية وإجبارية.
وقال وونج إن "المناطق الأوكرانية التي تسيطر القوات الروسية عليها حاليا هي منطقة ذات سيادة لأوكرانيا. ولن يغير استفتاء وهمي ذلك".

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المصدر: وكالات
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