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تشارلز الثالث لن يحضر قمة المناخ في مصر

تشارلز الثالث لن يحضر قمة المناخ في مصر
2 أكتوبر 2022 10:29

ذكرت صحيفة صنداي تايمز السبت أنّ الملك تشارلز الثالث لن يحضر مؤتمر كوب 27 المقرّر عقده في نوفمبر في مصر بعد اعتراض رئيسة الوزراء ليز تراس على مشاركته. 
وكان الملك الجديد المدافع عن قضايا البيئة والذي خلف للتوّ والدته إليزابيث الثانية، يعتزم إلقاء خطاب خلال قمّة المناخ، وفقًا للصحيفة البريطانيّة.
لكنّ تراس أحبطت نواياه هذه واعترضت عليها خلال لقاء شخصي مع الملك في قصر باكنغهام في سبتمبر. 
وتأتي هذه المعلومات في وقتٍ حسّاس بالنسبة إلى رئيسة الوزراء التي تولّت منصبها منذ أقلّ من شهر، بينما تشهد البلاد حالة اضطراب في أعقاب إعلاناتها المتعلّقة بالميزانيّة.

وقالت "صنداي تايمز" إنه من غير المرجح أن تحضر "المؤتمر السابع والعشرين لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ" في منتجع شرم الشيخ المصري. 
وكانت بريطانيا استضافت القمة الأخيرة للمناخ في مدينة غلاسكو الاسكتلندية. وقد ألقى كل من تشارلز والملكة الراحلة وابنه وليام كلمة في هذا الحدث. 
ورفضت رئاسة الحكومة البريطانية وقصر باكنغهام التعليق على معلومات الصحيفة التي أشارت إلى أن هذه الحادثة "ستؤجج على الأرجح التوتر" بين الملك ورئيسة الحكومة.
لكنها نقلت عن مصدر حكومي تأكيده أن اللقاء بينهما كان "وديًا" و"لم يكن هناك خلاف". 

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المصدر: وكالات
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ليز تراس
قمة المناخ
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